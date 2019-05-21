بالصور: العثور على جثة مقيم سوداني في منحدر بجبال الهدا بعد اختفائه لمدة 14 يوماً

عثر فريق “ساعد” المختص في البحث والإنقاذ بالطائف، أمس (الإثنين)، على جثـة مقيم سوداني في منحدر من منحدرات جبال الهدا، بعد اختفائه لمدة 14 يوماً.

وباشر فريق “ساعد” مهمة البحث عن المقيم السوداني منذ أول من أمس، بالتنسيق مع الشرطة التي تلقت بلاغاً عن تغيبه واختفائه منذ 14 يوماً. ويعمل المقيم السوداني في أحد القصور المُطلّة على كوبري المعسل بطريق كرا في الهدا، وحدد فريق “ساعد” المناطق التي يحتمل وجوده فيها، بناءً على مكان عمله وسيارته التي كانت متوقفة على مقربة من الكوبري؛ ليتم العثور على جثـته صباح أمس.