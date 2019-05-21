فيديو.. العواني يكشف عن أهداف استضافة الإمارات للأحداث الرياضية الكبرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تعمل دائما على الاهتمام بالرياضة بمختلف أنواعها. وقال العواني في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "التوجيهات لدينا هي السعي لاستضافة المزيد من البطولات لتعزيز السياحة الرياضية". وأشار العواني إلى أنه في المستقبل القريب ستكون هناك العديد من البطولات أبرزها كأس العالم للسباحة.

"العين الرياضية" التقت العواني للحديث عن أهداف استضافة الإمارات لمزيد من الفعاليات الرياضية.

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