السعودية | أمطار غزيرة على منطقة الباحة

المناطق - الرياض

هطلت اليوم أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق و القرى والعقيق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبة ،والثروة الوطني، وموطف، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع.

سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، منها وادي بطاط، حتي، برحرح، تربة، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .