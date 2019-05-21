الطيران المدني الإماراتي ينفي شائعة سقوط طائرة في دبي

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - دبي

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أكّدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا صحة للشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة أمس الاثنين في دبي، مشددةً على أن هذه الأخبار مضللة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة ونقلته وكالة وام، وجاء فيه: تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي، وتُؤكد على أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران”.