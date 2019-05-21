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ترامب مهدداً: إيران ستواجه قوة هائلة إذا فعلت أي شيء
متابعات الخليج 365 - متابعة
توعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران لأنها أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، محذرًا إياها بأنها ستلقى ردًا بقوة هائلة لو نفذت أي خطأ.
وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء أمس الاثنين أمام البيت الأبيض، إن “إيران أبدت عدوانية كبيرة”، مضيفاً أن “إيران سترتكب خطأ فادحاً جداً في حال فعلت أي شيء ضد الولايات المتحدة، لكن لا مؤشرات على ذلك حالياً”.
وتابع الرئيس الأمريكي مهدداً: “وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون رداً بقوة هائلة”.
وأكد ترامب مع ذلك أن الولايات المتحدة ستخوض المفاوضات مع إيران عندما ستكون طهران جاهزة لذلك.
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