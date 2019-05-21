شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: استهداف جدة والطائف عدوان سافر لا يصدر من صاحب دين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتمكن أبطال الدفاع الجوي البواسل من رصد أهداف معادية تحلق فوق مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف والتعامل معها.

ونوه بالكفاءة العالية والجاهزية المثالية والترقب والتحفز واليقظة لأبطال الدفاع الجوي الذين يذودون عن الوطن والمواطنين ويحمون أراضي بلادنا ومقدساتها الغالية إلى جانب قدراتهم العظيمة في دحض أي عدوان يهدد أمن وطمأنينة البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لاستهداف محافظتي جدة والطائف، مؤكداً أن هذا العمل من أي جهة كانت يعتبر اعتداء غادرا وفاشلا ونحن في شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، ما يعكس خساسة ودناءة فاعليه.

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وتابع: هذا تصرف لا يمكن أبداً أن يصدر من صاحب مبدأ، أو مدافع عن قضية، ولا يقدم عليه صاحب عقل أو دين، إنما هو العدوان السافر، والطغيان الخاسر.

وقال: «إن نجاح قوات الدفاع الملكي الجوي في التعامل بما تقتضيه المصلحة يرسل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه بمد يد الشر إلى البلاد بأن جنودنا البواسل لهم بالمرصاد، ردّ الله كيد الباغي في نحره، ودفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأدام علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا».

وفي ختام تصريحه، دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الله سبحانه وتعالى أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يدفع عنها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يديم على بلادنا خاصة وجميع بلاد المسلمين أمنها واستقرارها ووحدتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.