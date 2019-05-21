السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة



سكاكا 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا, أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية المقامة للمواطنين.

واستمع سموه لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.

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23:30ت م

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