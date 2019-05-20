عاجل.. ولي العهد يدعم منصة #جود_الإسكان بمبلغ 50 مليون ريال

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دعمًا سخيًا بمبلغ 50 مليون ريال لمنصة “جود الإسكان”، التي انطلقت اليوم الاثنين وبدأت بمساهمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمبلغ 100 مليون ريال، وتهدف إلى دعم الأسر الأشد حاجة فيما يتعلق بقطاع الإسكان من خلال دعم الإيجار الشهري، أو تمكينهم من الحصول على السكن.

وتعد هذه المنصة الإلكترونية التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية واجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة تتكامل فيها جهود العديد من الجهات ذات العلاقة لضمان وصول الدعم لمستحقية، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، حيث تعمل على عدة مسارات تشمل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن، وستتيح المنصة مستقبلا إمكانية تقديم العطاء الخيري لدعم فواتير الخدمات، والصناديق الوقفية، والمساهمة العينية للأسر المحتاجة.

وتتيح المنصة للمجتمع (أفرادًا ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، وتهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع المساهمة المجتمعية للأفراد في المشاركة بتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، ورفع موثوقية العطاء الخيري عبر توفير وسيلة موثوقة للتمويل الجماعي تسهل الوصول للحالات المتعثرة ودعمها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في خلق أداة وصل فعالة وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير في المجتمع، وتفعيل دور الأفراد والمنظمات في مجال الخدمة الاجتماعية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لـ”جود الإسكان” https://joodeskan.org.sa.