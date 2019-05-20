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قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب يوم غد الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.
وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.
وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت يوم غد الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.
كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون مجلسي الشيوخ والنواب على التطورات بشأن إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب يوم غد الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.
وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.
وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت يوم غد الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
09:26 PM
جاء بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين
قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب يوم غد الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.
وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.
وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت يوم غد الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.
، كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون مجلسي الشيوخ والنواب على التطورات بشأن إيران ،
المصدر : الخليج 365
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