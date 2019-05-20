السعودية | وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة : المملكة ملتزمة بمكافحة انتشار الأوبئة حول العالم ومكافحة السمنة والتبغ والامراض السارية

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اكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أهمية مشاركة المملكة في اعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، حيث يتم إطلاق التزامات صحية كبيرة تتبناها الدول الأعضاء ومنهم المملكة .

واضاف في تصريحات له في جنيف علي هامش اعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية انه من بين الموضوعات التي تلتزم بها المملكة في هذا الاجتماع موضوع مكافحة السمنة والتبغ والامراض المعدية وانتقالها وإيجاد الطرق السليمة لوقف انتشار الأوبئة حول العالم، كما ان المملكة هي احدى الدول التي تلتزم بالتغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى ان المملكة اليوم لديها وصول كبير لجميع فئات المجتمع السعودي ، وباذن الله يستمر التوسع ليغطي جميع أنحاء المملكة وجميع القري، وان يكون بالمملكة دروسا مستفادة للدول الأخرى .

واوضح ان المملكة العربية السعودية تؤدي دورًا مهمًا في منظمة الصحة العالمية ، حيث تشغل الدكتورة السعودية حنان بلخي كرسي مساعد مدير عام المنظمة للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ، كما ان هناك مسؤولين سعوديين في بعض الإدارات بالمنظمة، وسيكون هناك المزيد من التمثيل السعودي في المنظمة العام القادم في مناصب سيكون لها دور فعال في قيادة الصحة العالمية.