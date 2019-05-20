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أمطار المسجد الحرام ما بين روحانية المكان ودموع المعتمرين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
بيّنت لقطات أمطار المسجد الحرام التي جمعت ما بين روحانية المكان ودموع المعتمرين الذي ابتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء من هذه الأرض المقدسة.
وهطلت زخات من المطر على المسجد الحرام اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.
واستقبل الزوار والمعتمرون زخات المطر بالدعاء إلى الله عز وجل والابتهال له سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار الخير.
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