السعودية اليوم / بلدية الكهفة بحائل تنفذ جولات رقابية على عدد من المنشآت



حائل 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

نفذت إدارة صحة البيئة في بلدية مدينة الكهفة بمنطقة حائل ممثلةً في قسم الرقابة الصحية أمس, جولات رقابية شاملة ومكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة في إطار تعزيز برنامج الحملة الرقابية الصحية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً تحت شعار ( #حملة_الرقابة_البلدية ) التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين, إضافةً إلى التأكيد على دور كلاً من الوزارة وأمانات وبلديات المملكة وسعيهم الدائم للحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في المطاعم وخلوها من الأمراض.

وأوضح مدير قسم صحة البيئة ببلدية الكهفة الدكتور فهد الدحيلي أنه جرى خلال الجولة رصد عدد من المخالفات, كما جرى مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتغريم المحلات, فيما دونت إدارة صحة البيئة عدداً من الملاحظات سواء على مستوى النظافة أو اللباس أو البطاقات الصحية في عدد من المنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم, فيما جرى أخذ تعهدات وإنذارات على العمالة بتحسين الملاحظات والالتزام بالاشتراطات الصحية, مؤكداً أن الجولات الميدانية تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين خالي من الأمراض.

وأضاف الدكتور الدحيلي أن الجولات متواصلة بشكل منتظم على المحلات التجارية والمطاعم ومراكز الخدمات المتنوعة لتقييم مستوى النظافة وتحسين بعض الملاحظات بتوجيهات من رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري, مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين, حاثاً المواطنين بالتعاون مع إدارة صحة البيئة والإبلاغ عن أي ملاحظة سواء مواد منتهية الصلاحية أو تدني مستوى النظافة أو أي شيء يضرّ في صحة المواطن.

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19:44ت م

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