الإطاحة بعشريني قتل مواطنًا وأصاب آخر بسلاح رشاش في حفر الباطن

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ألقت شرطة حفر الباطن القبض على مواطن عشريني أطلق النار من سلاح رشاش على مواطنين؛ فقتل أحدهما وأصاب الآخر في ساقه الأيسر.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية لـ”متابعات الخليج 365” أنه عند الثانية عشرة من منتصف ليلة الاثنين 15/ 9/ 1440هـ تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغًا من مستشفى الملك خالد العام عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص؛ ما أسفر عنه وفاة أحدهما وإصابة الثاني في ساقه.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وهو مواطن عشريني، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة من نوع رشاش، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.