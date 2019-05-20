إغلاق طريق الملك فهد بسبب أمطار الرياض

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تسببت الأمطار التي شهدتها الرياض، اليوم، في إغلاق جزئي للخدمة في طريق الملك فهد للمتجهين جنوبًا بعد مخرج السويدي؛ بسبب ارتفاع منسوبي المياه.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من أحياء الرياض، فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار.