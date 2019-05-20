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الشيخ المطلق يرد على رجل تؤمه زوجته في البيت : يا أخي صل معنا في المسجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء: إنه لا مانع من أن تؤم الزوجة زوجها في المنزل في صلاة التطوع، مشيرًا إلى أن هذا الرأي من مفردات المذهب الحنبلي، وهو رأي ضعيف، لكن يمكن الأخذ به.
ورد الشيخ المطلق على متصل خلال استضافته في برنامج ينابيع الفتوى على إذاعة “نداء الإسلام” استفسر عن جواز إمامة المرأة لزوجها في البيت، بالقول: في حال كانت حافظة للقرآن تتقن التلاوة، وما دام أنها صلاة تتطوع وفي البيت فلا بأس أن تؤم الزوجة زوجها.
ووجه المطلق النصيحة للزوج بأن يصلي في المسجد جماعة ويترك الزوجة تصلي في المنزل مع غيرها من النساء.
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