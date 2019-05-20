السعودية | مفتي عام نيوزيلندا : دور المملكة بارز وملموس في مختلف دول العالم

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مفتي عام نيوزيلندا : دور المملكة بارز وملموس في مختلف دول العالم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:14 مساءً, 20 مايو 2019 م
المناطق - واس
نوه مفتي عام نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بما تقدمه حكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد من برامج دعوية واجتماعية في بلاده خاصة في شهر رمضان المبارك .
وقال في تصريح : ” للمملكة دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة ،وفي نيوزيلندا لها دور بارز وملموس، حيث تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بإيفاد عدد من الدعاة طوال العام، لإقامة الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وإلقاء الدروس ، والدورات العلمية المكثفة التي تلامس حاجات الجاليات الإسلامية، إضافة إلى التواصل مع الجمعيات الإسلامية.
وبين مفتى نيوزيلندا ،أن جهود الوزارة في شهر رمضان المبارك تتضمن إرسال الدعاة إلى مختلف المدن ،وتنظيم برنامج لإمامة المصلين في الصلوات الخمس والتراويح، والدورس ، وإقامة برامج إفطار للصائمين على مستوى البلاد ، خاصة جزر فيجي، وفانواتو ، وسليمان، يستفيد منها مختلف الجاليات الإسلامية ،فضلًا عن توزيع هدية المملكة من التمور على مختلف الجمعيات والمراكز الإسلامية .
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