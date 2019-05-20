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أمرت السلطات التركية، باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية؛ للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل الدين "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016؛ وفق ما ذكرته محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين.
ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد مَن تعتقد أنهم أتباع "غولن"، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو 2016؛ فيما ينفي "غولن" مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" ذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.
وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبهًا به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليمًا؛ بينما تتعقب الباقين.
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم؛ فيما أقالت نحو 150 ألفًا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين، أو أوقفتهم عن العمل؛ في إطار حملة تطهيرٍ تَلَتْ الانقلاب.
وعبّرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا، عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.
وتقول الحكومة التركية: إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.
تركيا تعتقل المئات من موظفي الخارجية.. والتهمة "غولن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
أمرت السلطات التركية، باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية؛ للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل الدين "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016؛ وفق ما ذكرته محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين.
ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد مَن تعتقد أنهم أتباع "غولن"، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو 2016؛ فيما ينفي "غولن" مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" ذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.
وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبهًا به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليمًا؛ بينما تتعقب الباقين.
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم؛ فيما أقالت نحو 150 ألفًا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين، أو أوقفتهم عن العمل؛ في إطار حملة تطهيرٍ تَلَتْ الانقلاب.
وعبّرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا، عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.
وتقول الحكومة التركية: إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:29 PM
بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكة تابعة لأبرز مُعارضي أردوغان
أمرت السلطات التركية، باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية؛ للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل الدين "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016؛ وفق ما ذكرته محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين.
ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد مَن تعتقد أنهم أتباع "غولن"، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو 2016؛ فيما ينفي "غولن" مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" ذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.
وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبهًا به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليمًا؛ بينما تتعقب الباقين.
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم؛ فيما أقالت نحو 150 ألفًا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين، أو أوقفتهم عن العمل؛ في إطار حملة تطهيرٍ تَلَتْ الانقلاب.
وعبّرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا، عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.
وتقول الحكومة التركية: إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.
، تركيا تعتقل المئات من موظفي الخارجية.. والتهمة "غولن" ،
المصدر : الخليج 365
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