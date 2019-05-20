بالصور: اندلاع حريق في شاحنة محملة ببطاريات في مطار الدمام

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ذكرت مصادر أن حـريقاً اندلع في شاحنة بمطار الملك فهد الدولي في الدمام كانت محملة ببطاريات في منطقة التخزين، لافتة إلى أن فرق الإطفاء بالمطار باشرت الحـريق وتعاملت معه.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن الشاحنة تزن 19 طناً، وكان يفترض أن تشحن البطاريات على طيران KLM”” الهولندي؛ ليتم نقلها إلى مطار فرانكفورت بألمانيا وذلك عبر مطار أمستردام.
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