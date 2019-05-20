السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 25 قاضياً بديوان المظالم



جدة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية 25 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: " إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة ( وكيل محكمة / أ ) إلى درجة ( رئيس محكمة / ب )، وترقية اثني عشر قاضيًا من درجة ( وكيل محكمة / ب ) إلى درجة ( وكيل محكمة / أ )، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة ( قاضي / ج ) إلى درجة ( قاضي / ب )، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة ( قاضي / ب ).

وأكد الدكتور اليوسف، أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف ، وعدم المساس بالحقوق أيأ كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها ، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة ، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

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12:40ت م

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