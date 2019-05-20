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تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.
كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.
وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".
خرجت عن مسارها ودهمت عبّارة .. "سيول المخواة" .. سقوط وتعطل وهدمعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-20
تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.
كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.
وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:44 AM
من قريتَي الشوق والخريق إلى الطريق الدولي ومباشرة فرق "الدفاع المدني"
تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.
كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.
وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".
، خرجت عن مسارها ودهمت عبّارة .. "سيول المخواة" .. سقوط وتعطل وهدم ،
المصدر : الخليج 365
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