دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة رضيع

هبطت طائرة سعودية في مطار القاهرة بمصر، اضطراريًا أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض؛ لإنقاذ حياة رضيع تعرَّض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة؛ حيث تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد الطائرة السعودية يطلب الهبوط بالمطار؛ لتعرض رضيع سعودي الجنسية (عمره 6 شهور) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، مؤكدة السماح لقائد الرحلة بالهبوط.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم إحضار طبيب الحجر الصحي؛ لتقديم الإسعافات للرضيع والكشف عليه، مؤكدًا نقل فريق إسعاف مطار القاهرة، الرضيع السعودي، إلى أحد المستشفيات المجاورة للمطار.