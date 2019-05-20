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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة رضيع

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة رضيع

هبطت طائرة سعودية في مطار القاهرة بمصر، اضطراريًا أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض؛ لإنقاذ حياة رضيع تعرَّض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة؛ حيث تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد الطائرة يطلب الهبوط بالمطار؛ لتعرض رضيع سعودي الجنسية (عمره 6 شهور) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، مؤكدة السماح لقائد الرحلة بالهبوط.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم إحضار طبيب الحجر الصحي؛ لتقديم الإسعافات للرضيع والكشف عليه، مؤكدًا نقل فريق إسعاف مطار القاهرة، الرضيع السعودي، إلى أحد المستشفيات المجاورة للمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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