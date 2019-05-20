وظائف صحية وإدارية شاغرة في برنامج الخدمات الصحية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. ممرض مسجل: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. مشرف المخزون- المستودع (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2019م..؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م.
وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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