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الدفاعات الجوية تعترض صاروخًا بالستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الطائف

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نجحت الدفاعات الجوية ، في اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية في اتجاه الطائف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ولم يتم الإعلان بعد عن وقوع أية خسائر في المعدات أو الأرواح.

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