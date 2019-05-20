الدفاعات الجوية تعترض صاروخًا بالستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الطائف

نجحت الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية في اتجاه الطائف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ولم يتم الإعلان بعد عن وقوع أية خسائر في المعدات أو الأرواح.