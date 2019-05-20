“إيجار” يوضح ماذا سيستفيد المستأجر من توثيق عقد إيجاره العقاري

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قال برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان إن البرنامج يقدم عدة مزايا للمستأجرين عند توثيقهم عقود إيجاراتهم، من بينها حفظ حقوقهم، وتوفير خدمة السداد الإلكتروني.
وأوضح البرنامج أنه يوفر تسجيل عقد الإيجار الموحد الذي يوضح كل الالتزامات على الطرفين، وتسجيل كافة الحقوق المالية المدفوعة، لافتاً إلى أن العقد الموحد يعد إثباتاً للسكن لدى الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف أنه يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة التنبيهات والإشعارات..، وخدمة البلاغات، والسداد الإلكتروني، والدعم الفني.
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