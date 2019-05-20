السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا يثمن دور المملكة في خدمة الجاليات الإسلامية



كانبرا 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن

وقال في كلمة بهذه المناسبة:" إن المملكة العربية

وأضاف السفير السليم أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقدم عددًا من البرامج خلال شهر رمضان للجاليات الإسلامية في أستراليا، ومنها: برنامج الإمامة في رمضان، حيث يؤم عدد من الأئمة المسلمين طيلة شهر رمضان، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي توزع على الجاليات الإسلامية في أستراليا.

وأوضح أن هذه البرامج تعكس دور حكومة المملكة البارز بين مختلف شرائح الجاليات الإسلامية، التي تسعد كثيرًا بدعم وإسهام المملكة في توفير جو روحاني، يتناسب مع هذا الشهر الفضيل، إيمانًا من القيادة الرشيدة بضرورة الوقوف مع المسلمين كافة.

واختتم السليم كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيرًا نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

07:52ت م

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كانبرا 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - على البرامج التي تقدمها المملكة إلى الجاليات الإسلامية في أستراليا، بمناسبة شهر رمضان المبارك.وقال في كلمة بهذه المناسبة:" إن المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها بين دول العالم الإسلامي، وكونها أرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في كل دول العالم، ولا تألو جهداً في سبيل مساعدتهم، وتقديم كل ما ينفعهم في دينهم وديناهم، وتتجلى تلك المجهودات بشكل واضح في شهر رمضان المبارك".وأضاف السفير السليم أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقدم عددًا من البرامج خلال شهر رمضان للجاليات الإسلامية في أستراليا، ومنها: برنامج الإمامة في رمضان، حيث يؤم عدد من الأئمة المسلمين طيلة شهر رمضان، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي توزع على الجاليات الإسلامية في أستراليا.وأوضح أن هذه البرامج تعكس دور حكومة المملكة البارز بين مختلف شرائح الجاليات الإسلامية، التي تسعد كثيرًا بدعم وإسهام المملكة في توفير جو روحاني، يتناسب مع هذا الشهر الفضيل، إيمانًا من القيادة الرشيدة بضرورة الوقوف مع المسلمين كافة.واختتم السليم كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيرًا نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.// انتهى //07:52ت م0009

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