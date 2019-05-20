السعودية اليوم / الجيش اليمني يعلن تقدمه باتجاه أولى مناطق مديرية الحشوة شرق صعدة



عدن 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أعلن الجيش اليمني تقدمه باتجاه أولى مناطق مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة وسط انهيار لصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني - وفقًا لموقع سبتمبر نت - : إن قوات الجيش تواصل توغلها باتجاه مناطق المديرية، بإسناد جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشار المصدر إلى أن التقدم أسفر عن مقتل سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بينما شن الإرهابيون الحوثيون وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمني عملية اختطافات واسعة للأهالي في المديرية واقتيادهم إلى مناطق مجهولة.

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