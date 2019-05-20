الان تتابع عاجل بعد اعتراض صاروخ شرق مكة…قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا ثانيًا غربها أطلقته مليشات الحوثي الايرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات : تمكنت فرق الدفاع الجوي السعودي صباح اليوم من اعتراض صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جدة (غرب مكة70كم) . وكانت الدفاعات الجوية قد تمكنت من التصدي لصاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الايراني في سماء الطائف (شرق مكة70 كم ) قبيل فجر اليوم.

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