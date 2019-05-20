شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تعلن الإطاحة بخاطفة الطفلة «نور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على خاطفة المولودة «نور فارع» وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر.

وكشف المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن تعرض طفلة حديثة الولادة، للخطف من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، بتاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للقضية، وإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، بتوفيق الله، عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة، مواطنة في العقد الخامس من العمر، والقبض عليها وإيقافها و إتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأعلنت شرطة منطقة مكة أنها تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

Advertisements

بدوره ‏أكد لـ«الخليج 365» والد المولودة المختطفة «نور» ‏حسين أحمد فارع، أن حادثة ‏اختطاف طفلته ‏غريبة على المجتمع السعودي معبرا عن سعادته بالقبض على الخاطفة وأنه لم تكن لديه أي شكوك.

‏وقال: ‏الحمد لله رضينا بقضائك وقدرك، ‏عشنا لحظات عصيبة خفف منها تفاعل المجتمع معنى والدعوات التي ‏انهمرت علينا ‏وكن على يقين بالله أن «نور» ستعود، ‏والحمد لله هذا ما تحقق.

و ‏وصف ‏حسين الحادثة أنها مؤلمة ولم يكن يستوعب ما حدث كيف تدخل امرأة وهي ترتدي معطف يرتديه العاملين في المجال الصحي لعلاج المرضى والمصابين غير أنه استخدمته في اختطاف طفلته ، ‏مشيرا إلى أنه تلقى صباح اليوم اتصالا ‏من رجال الأمن خلال العثور على طفلة قد تكون ابنته. وقال: لم أكن أصدق حتى حضرت وشاهدتها ‏معهم ‏وأبلغني رجال الأمن وفق رواية إدارة العيادات ‏التي وضعت فيها الخاطفة ‏طفلتي بأنها حضرت وبعدها غادرت.

‏وأشار حسين فارع ‏إلى استغرابه بما قامت به السيدة الخاطفة من فعل مقدما شكره لله سبحانه وتعالى ثم ‏لرجال الأمن الذين كانوا معه على مدار اللحظة وقدموا الشيء الكثير بحثا عن نور، ‏كما أشكر كل وسائل الإعلام التي تفاعلت ونقلت الحدث، والمجتمع الذي أغدق عليه بالدعاء و التعاطف.