شكرا لقرائتكم خبر عن هدية خادم الحرمين من التمور لـ25 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

غادرت أمس (الأحد) مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، شحنة تمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين عبر رحلات مجدولة بالتنسيق مع الخطوط العربية السعودية ، وذلك لتغطية برامج تفطير الصائمين لأكثر من 25 دولة حول العالم، ضمن المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، بحضور، ومدير الإدارة العامة للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بالوزارة محمد بن عبدالواحد العريفي، والرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، إن اللجان تعمل على مدار الساعة على تنفيذ وتوزيع هذه الهدية بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج، كما جندت الوزارة طاقاتها وكوادرها لتصل إلى أكبر شريحة من المسلمين حيث نستهدف من خلال هذه الشحنة وما سبقها من شحنات أكثر من مليون صائم في 25 دولة حول العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك إن الخطوط السعودية للشحن شركاء إستراتيجيون في المجال اللوجستي فيما يتعلق بتوزيع التمور، بالإضافة إلى نقل المصاحف والكثير من المبادرات المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين.