شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحول وديعة بـ 250 مليون دولار للبنك المركزي السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ (937.500.000) ريال، ما يعادل مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني.

جاء ذلك بناء على ما أعلن في 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 أبريل 2019، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس -بإذن الله- إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.