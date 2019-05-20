“الزعاق” يكشف موعد اختفاء “الثريا” عن الأنظار.. وعلاقتها بـ”موسم الأمطار”

كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.

وقال “الزعاق” عبر حسابه في تويتر: “هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر”. وأضاف: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.