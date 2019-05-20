كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.
وقال “الزعاق” عبر حسابه في تويتر: “هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر”. وأضاف: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق” يكشف موعد اختفاء “الثريا” عن الأنظار.. وعلاقتها بـ”موسم الأمطار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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