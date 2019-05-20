الان تتابع شرطة مكة تقبض على سيدة اختطفت رضيعة من المستشفى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة -الخليج 365 : تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على سيدة قامت بخطف طفلة رضيعة من أحد المستفشات في جدة . وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأنه وبالإشارة الى ما تم تداولة عن تعرض طفلة ، حديثة الولادة ، للخطف من إحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة ، بتاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للقضية ، واجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات ، بتوفيق الله ، عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة ، مواطنة في العقد الخامس من العمر ، والقبض عليها وإيقافها وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .

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