شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تعتذر بسبب خطأ «رقم جوال بلاغات مكافحة الحشرات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) قدمت أمانة المدينة المنورة اعتذاراً لمتابعيها من المواطنين ‏والمقيمين عبر حسابها في موقع «تويتر»؛ بسبب الخطأ في رقم الجوال الخاص ببلاغات مكافحة الحشرات الذي نشرته على حسابها. قدمت أمانة المدينة المنورة اعتذاراً لمتابعيها من المواطنين ‏والمقيمين عبر حسابها في موقع «تويتر»؛ بسبب الخطأ في رقم الجوال الخاص ببلاغات مكافحة الحشرات الذي نشرته على حسابها. وأعادت أمانة المدينة نشر رقم الجوال الصحيح المخصص لاستقبال البلاغات، بالاتصال أو إرسال الرسائل القصيرة أو رسائل «واتساب» 0581239756، وذلك على مدار الساعة.



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