، "ترامب" في تصريح شديد اللهجة: سنقضي على إيران نهائيًّا في هذه الحالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تصعيد جديد للتوتر القائم

شدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح شديد اللهجة على القضاء على إيران نهائيًّا في حال قررت خوض حرب ضد بلاده، محذرًا نظام الملالي من التفكير في تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وفي تصعيد جديد للتوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران غرد "ترامب" قائلاً: "إذا أرادت إيران الحرب فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".

وارتفعت حدة التوترات بين البلدين في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، الذي الخليج 365 أن عقدته إيران مع الصين وأمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وما ترتب عليه من فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على طهران؛ وهو ما دفعها للتهديد بغلق مضيق هرمز الحيوي الذي تمرُّ عبره نحو عشرة ملايين برميل من النفط يوميًّا إلى السوق العالمية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي وجَّه البنتاجون إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، برفقة قاذفات تكتيكية عدة من نوع "B-52"؛ وذلك بعد تنامي معلومات عن وجود تهديدات من قِبل إيران تجاه القواعد العسكرية الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.