، مصرع مواطن جرفت السيول مركبته في "بني يزيد" شرقي الليث ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن هوت به إلى الوادي من جراء انهيار الطريق المؤدي للمركز

تسبب جريان وادي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، في وفاة مواطن جرفت السيول مركبته، مساء أمس، بعد أن هوت به إلى الوادي من جراء انهيار الطريق المؤدي للمركز.

وتفصيلاً؛ تعرض مواطن في العقد الخامس من عمره إلى سقوط مركبته من نوع "جيب صالون" في أثناء عبوره الطريق المؤدي لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من جراء تشقق الأسفلت من أثر الأمطار والسيول التي شهدها المركز مساء أمس.

وانتشل عددٌ من المواطنين قائد المركبة في حالة حرجة، مع تعذر وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع، حيث قاموا بنقله في سيارة خاصة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى الليث.

وأكد عددٌ من المنقذين أن السيول التي لا تزال تواصل جريانها حالت دون وصولهم إلى مستشفى المحافظة، فيما لا تزال الجثامين محتجزة خلف السيول حتى إعداد هذا الخبر للنشر.

وبحسب المعلومات فإن المواطن الذي توفي من أثر السيول كان في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح غير أن المنية حالت دون ذلك؛ وسط مطالبات من الأهالي بالوقوف على معاناتهم مع الطريق الذي يربطهم بالمحافظة حيث شيّد أجزاء منه في بطون الأودية ما يعرض السكان للخطر خصوصًا وقت هطول الأمطار.

وكان مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، قد شهد عصر أمس الأحد أمطارًا غزيرة عقبها شلل تام للحركة، من جراء السيول التي جرفت الطريق الذي يربطهم بالمحافظة.