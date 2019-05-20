السعودية اليوم / داعية ماليزي ينوه بما تقدمه المملكة للمسلمين في العالم



كولالمبور 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

رفع الداعية بمملكة ماليزيا الشيخ أحمد هاشم الشكر والتقدير ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه الشيخ هاشم بما قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة لأبناء المسلمين في العالم، وفي ماليزيا من خلال أعمال وأسهاماتها الكثيرة في خدمة الإسلام، كنشر القرآن الكريم، وتوزيع التمور، ومشاريع تفطير الصائمين التي أصبحت سمةً بارزة في هذا الشهر الكريم.

وسأل الداعية الماليزي الله سبحانه وتعالي أن يبارك في بلاد الحرمين الشريفين، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وأن يوفق حكومة المملكة للخير .

// انتهى //

00:54ت م

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كولالمبور 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واسرفع الداعية بمملكة ماليزيا الشيخ أحمد هاشم الشكر والتقدير ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين خاصة في مملكة ماليزيا.ونوه الشيخ هاشم بما قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة لأبناء المسلمين في العالم، وفي ماليزيا من خلال أعمال وأسهاماتها الكثيرة في خدمة الإسلام، كنشر القرآن الكريم، وتوزيع التمور، ومشاريع تفطير الصائمين التي أصبحت سمةً بارزة في هذا الشهر الكريم.وسأل الداعية الماليزي الله سبحانه وتعالي أن يبارك في بلاد الحرمين الشريفين، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وأن يوفق حكومة المملكة للخير .// انتهى //00:54ت م0208

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