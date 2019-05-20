

محايل 14 رمضان 1440 هـ الموافق 13مايو 2019 م واس

وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم على عدد من المواقع داخل المحافظة وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول, مشيدًا بالحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، وإنقاذ بعض المحتجزين بعدد من المواقع بالمحافظة.

وقدم شكره لمديري الإدارات الحكومية على ما قامت به تلك الجهات وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، بإيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه وتنبيه المواطنين في الابتعاد عن مجاري السيول أو مداخل الأودية .

// انتهى //?

00:31ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يقف على جهود الجهات الخدمية لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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