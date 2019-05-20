السعودية | اعتماد 24 شركة لتقديم خدمة الكشف عن تسربات المياه

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اعتماد 24 شركة لتقديم خدمة الكشف عن تسربات المياه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 صباحًا, 20 مايو 2019 م المناطق - الرياض اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 24 شركة لتقديم خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”الاقتصادية”، إن الوزارة ومن خلال شركة المياه الوطنية اعتمدت قائمة الشركات المقدمة للخدمة بعد تأهيلها، في حين تم استبعاد ثلاث شركات لعدم تأهليها. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أتاحت خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين للقطاع الخاص ومنح المتأهلين رخص المزاولة، مبينة أن الشركة تعكف حاليا على تأهيل عديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسرب ودخولها إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

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