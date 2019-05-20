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2019-05-20 لقطات للطفلة فرح أصغر متطوعة بالمدني لخدمة المعتمرين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تحت عنوان “العطاء لا يعرف عمراً” قدم الدفاع المدني فرح أسامة باقازي، أصغر متطوعة بالدفاع المدني ضمن فريق ساعد التطوعي لخدمة المعتمرين بالمسجد الحرام. Advertisements ونشر المدني صوراً للطفلة فرح وهي تقف متطوعة ضمن فريق ساعد، الذي يقدم خدماته إلى ضيوف بيت الله الحرام.









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