انت الان تتابع تفاصيل خبر أول صور لاستهداف الحوثيين منشآت "أرامكو" السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:55 مساءً - نشرت قناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، صوراً تظهر حجم الضرر الذي لحق بإحدى منشآت شركة "أرامكو" السعودية، بعد استهدافها من قبل مليشيا الحوثي اليمنية.

وقالت القناة إن الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية تظهر الضرر الذي لحق بمحطة ضخ النفط رقم 8 التابعة للشركة السعودية.

وتظهر الصور الأضرار التي لحقت بالمنشأة التي استهدفها هجوم بطائرات من دون طيار شنته جماعة الحوثي في اليمن، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت القناة أن الصور الملتقطة بعد يوم واحد من الهجوم، توضح الأضرار التي لحقت بالمحطة رقم 8 في خط الأنابيب "شرق غرب".

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وهذا الخط هو الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

كما تظهر الصور كسراً في أنبوب النفط بطول أربعة أمتار ، وتسرباً نفطياً غطى مساحة ألف متر مربع في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف الأنبوب "مباشرة وبدقة".

وتزامن نشر الصور مع كشف مليشيا الحوثي، اليوم، عن أنها ستنفذ سلسلة عمليات تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلاً عن مصدر فيما تسمى وزارة الدفاع الحوثية، أن هجمات 14 مايو على منشأتي "أرامكو"، "بداية" لمئات العمليات العسكرية.

والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجمات بسبع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة الرياض.

وقالت إن الهجمات أدت إلى توقف كامل لخط النفط في تلك المنطقة، وهو ما اعترفت به الحكومة السعودية.