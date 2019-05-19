، عنبر: جاهزون لمواجهة باختاكور .. الجاسم: لدينا الإصرار على تحقيق بطاقة التأهل ،

- 1/2
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قال يوسف عنبر مدرب الأهلي نحن جاهزون لمواجهة الغد الحاسمة أمام باختاكور الأوزبكي وفريقنا استعد جيدًا لهذه المباراة والتي ستحدد هوية المتأهل الثاني لدور الـ16 عن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وجاء حديث عنبر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي يُقام مساء غدٍ الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.
وتابع سنلعب أمام منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل مراكز اللعب، معنويات الفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز في المواجهة الأخيرة في مسابقة الدوري على الاتفاق بخماسية نظيفة كما أن الحضور الجماهيري المتوقع سيُساعد الفريق على تحقيق الانتصار المنشود.
وأضاف غدًا ستكون مباراة ممتعة ومثيرة لأنها تشبه كثيرًا النهائيات ولقاءات الكؤوس ونسعى لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي الوفية.
من جانب آخر قال تيسير الجاسم قائد الفريق ننتظر حضور جماهيرنا الغالية لمساندة الفريق ودعمه في هذا الوقت المهم والحاسم من عمر المشوار الآسيوي.
وتابع علينا تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد الفريق المضي قدمًا في البطولة واللاعبون لديهم الإصرار اللازم على تحقيق الفوز في المباراة.
يُذكر أن فريق السد يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لباختاكور و6 للأهلي و4 لبيرسيبوليس، حيث ضمن السد التأهل إلى دور الـ16.
عنبر: جاهزون لمواجهة باختاكور .. الجاسم: لدينا الإصرار على تحقيق بطاقة التأهلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
قال يوسف عنبر مدرب الأهلي نحن جاهزون لمواجهة الغد الحاسمة أمام باختاكور الأوزبكي وفريقنا استعد جيدًا لهذه المباراة والتي ستحدد هوية المتأهل الثاني لدور الـ16 عن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وجاء حديث عنبر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي يُقام مساء غدٍ الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.
وتابع سنلعب أمام منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل مراكز اللعب، معنويات الفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز في المواجهة الأخيرة في مسابقة الدوري على الاتفاق بخماسية نظيفة كما أن الحضور الجماهيري المتوقع سيُساعد الفريق على تحقيق الانتصار المنشود.
وأضاف غدًا ستكون مباراة ممتعة ومثيرة لأنها تشبه كثيرًا النهائيات ولقاءات الكؤوس ونسعى لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي الوفية.
من جانب آخر قال تيسير الجاسم قائد الفريق ننتظر حضور جماهيرنا الغالية لمساندة الفريق ودعمه في هذا الوقت المهم والحاسم من عمر المشوار الآسيوي.
وتابع علينا تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد الفريق المضي قدمًا في البطولة واللاعبون لديهم الإصرار اللازم على تحقيق الفوز في المباراة.
يُذكر أن فريق السد يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لباختاكور و6 للأهلي و4 لبيرسيبوليس، حيث ضمن السد التأهل إلى دور الـ16.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
11:59 PM
في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق الأوزبكي
قال يوسف عنبر مدرب الأهلي نحن جاهزون لمواجهة الغد الحاسمة أمام باختاكور الأوزبكي وفريقنا استعد جيدًا لهذه المباراة والتي ستحدد هوية المتأهل الثاني لدور الـ16 عن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وجاء حديث عنبر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي يُقام مساء غدٍ الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.
وتابع سنلعب أمام منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل مراكز اللعب، معنويات الفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز في المواجهة الأخيرة في مسابقة الدوري على الاتفاق بخماسية نظيفة كما أن الحضور الجماهيري المتوقع سيُساعد الفريق على تحقيق الانتصار المنشود.
وأضاف غدًا ستكون مباراة ممتعة ومثيرة لأنها تشبه كثيرًا النهائيات ولقاءات الكؤوس ونسعى لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي الوفية.
من جانب آخر قال تيسير الجاسم قائد الفريق ننتظر حضور جماهيرنا الغالية لمساندة الفريق ودعمه في هذا الوقت المهم والحاسم من عمر المشوار الآسيوي.
وتابع علينا تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد الفريق المضي قدمًا في البطولة واللاعبون لديهم الإصرار اللازم على تحقيق الفوز في المباراة.
يُذكر أن فريق السد يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لباختاكور و6 للأهلي و4 لبيرسيبوليس، حيث ضمن السد التأهل إلى دور الـ16.
، عنبر: جاهزون لمواجهة باختاكور .. الجاسم: لدينا الإصرار على تحقيق بطاقة التأهل ،
المصدر : الخليج 365
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