السعودية اليوم / أمير الجوف يتسلم بطاقة التطوع الإسكاني



سكاكا 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بطاقة التطوع الإسكاني، وذلك ضمن رؤية وزارة الإسكان للتطوع بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث يقوم المتطوعين بشكل فردي أو جماعي بإرادة ذاتية لخدمة المجتمع من خلال المشاريع التطوعية أو المنظمات غير الربحية أو الحكومية من غير ترقب لعائد مالي أو وظيفي.

ويأتي تسلم سمو أمير منطقة الجوف لهذه البطاقة تشجيعاً من سموه لمبادئ التطوع الإسكاني، ودعماً لجهود وزارة الإسكان لزيادة المعرفة بمنتجات الوزارة وإيصالها للمواطنين.

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22:35ت م

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