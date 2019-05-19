السعودية اليوم / المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تفتتح مركز خدمات المستفيدين الشامل بحلته الجديدة



الخبر 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

افتتحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم مركز خدمة المستفيدين الشامل بحلته الجديدة الذي يهدف لاستقبال جميع المستفيدين والمراجعين وفي مقدمتهم ذوي الهمم والطلاب لتقديم كامل الدعم والمساعدة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم .

وأوضح المدير التنفيدي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أن مركز خدمات المستفيدين يتضمن عدداً من الخدمات، منها إصدار وتجديد بطاقات ذوي الهمم والطلاب في المسار المخصص لهم بنسبة خصم 50% لرسوم عبور الجسر، وإصدار وتجديد بطاقات المسافر الدائم لعموم المسافرين في المسارات العادية بنسبة خصم 15% لرسوم عبور الجسر، إضافة إلى خدمات أخرى من بينها إصدار وتجديد بطاقات تصاريح منسوبي الإدارات الحكومية ومكاتب التخليص الجمركي في الجانبين السعودي والبحريني والمستثمرين والمقاولين العاملين في الجزيرة الوسطية واستقبال جميع المراجعين والمستفيدين في جميع الأمور ذات العلاقة بالمؤسسة.

وبين أن افتتاح مركز خدمات المستفيدين بحلته الجديدة يأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير خدماتنا إنفاذاً لتوجيهات مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في تقديم خدمات متميزة للوصول إلى معيار عالي من الجودة والسرعة في جميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين .

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التي تصدرها المؤسسة بلغ 28600 مستفيد لجميع الفئات، منها نحو 9000 مستفيد لبطاقات ذوي الهمم العالية وحوالي 6000 مستفيد لبطاقات الطلاب و 8500 مستفيد لبطاقات المسافر الدائم .

ولفت المحيسن النظر إلى أن مركز خدمات المستفيدين الشامل سيتيح خلال مرحلة لاحقة مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالمؤسسة دون الحاجة إلى الحضور تسهيلا على المستفيدين من ذوي الهمم والطلاب والمسافرين الراغبين باقتناء بطاقات المسافر الدائم .

الجدير بالذكر أن المركز يوفر 6 منافذ لاستقبال المستفيدين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وخلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساء كما يتيح خيارات متعددة لدفع الرسوم من خلال بطاقات مدى والفيزا والماستركارد .

// انتهى //

22:19ت م

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