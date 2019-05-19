سبب نقص دعم بعض المستفيدين في حساب المواطن

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن نقص مبلغ الدعم الذي تم إيداعه في الدفعة الأخيرة لدى بعض المستفيدين.

وقال مستفيدون إن دعمهم نقص أكثر من 200 ريال وآخرون لم يحصلوا على الدعم هذا الشهر بالأساس، فيما شكا آخرون من أن الدعم قل بشكل كبير عن المعتاد.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة مما أثر على الاستحقاق لهذه الدفعة.

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شروط الأهلية:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).