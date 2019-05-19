، "السديس" يؤكد على مضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن ،

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جهود إدارة اللغات والترجمة وما يقومون به من نقل للعلم والمعرفة وترجمتها للغات الأخرى، وتحقيق رسالة الحرمين العلمية والعالمية، جاء ذلك أثناء جولته بالمسجد الحرام.
ووجّه مدير إدارة اللغات والترجمة أحمد الحميدي منسوبيه بتكثيف أعمالهم، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المترجمين، ومؤكدًا أنْ تكون المخرجات الصادرة عن الرئاسة على قدر عالٍ من الدقة والموثوقية؛ فهي رسالة الحرمين للعالم أجمع، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- حريصة كل الحرص على إيصال هذه الرسالة للمسلمين في العالم.
وأكد ضرورة تنفيذ مبادرات الإدارة خلال موسم رمضان المبارك، ومضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، وإرشاد قاصدي البيت العتيق بعدة لغات، ومساندة الإدارات الأخرى.
"السديس" يؤكد على مضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جهود إدارة اللغات والترجمة وما يقومون به من نقل للعلم والمعرفة وترجمتها للغات الأخرى، وتحقيق رسالة الحرمين العلمية والعالمية، جاء ذلك أثناء جولته بالمسجد الحرام.
ووجّه مدير إدارة اللغات والترجمة أحمد الحميدي منسوبيه بتكثيف أعمالهم، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المترجمين، ومؤكدًا أنْ تكون المخرجات الصادرة عن الرئاسة على قدر عالٍ من الدقة والموثوقية؛ فهي رسالة الحرمين للعالم أجمع، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- حريصة كل الحرص على إيصال هذه الرسالة للمسلمين في العالم.
وأكد ضرورة تنفيذ مبادرات الإدارة خلال موسم رمضان المبارك، ومضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، وإرشاد قاصدي البيت العتيق بعدة لغات، ومساندة الإدارات الأخرى.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:44 PM
تفقّد أعمال إدارة اللغات وأشاد بمخرجات مشروع خادم الحرمين
تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جهود إدارة اللغات والترجمة وما يقومون به من نقل للعلم والمعرفة وترجمتها للغات الأخرى، وتحقيق رسالة الحرمين العلمية والعالمية، جاء ذلك أثناء جولته بالمسجد الحرام.
ووجّه مدير إدارة اللغات والترجمة أحمد الحميدي منسوبيه بتكثيف أعمالهم، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المترجمين، ومؤكدًا أنْ تكون المخرجات الصادرة عن الرئاسة على قدر عالٍ من الدقة والموثوقية؛ فهي رسالة الحرمين للعالم أجمع، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- حريصة كل الحرص على إيصال هذه الرسالة للمسلمين في العالم.
وأكد ضرورة تنفيذ مبادرات الإدارة خلال موسم رمضان المبارك، ومضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، وإرشاد قاصدي البيت العتيق بعدة لغات، ومساندة الإدارات الأخرى.
، "السديس" يؤكد على مضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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