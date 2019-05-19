، التخصصات الصحية: ارتفاع نسب القبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، اليوم نتائج القبول للدراسات العليا الصحية للتخصصّات العامة (شهادة الاختصاص السعودية) في أفرع الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة السريرية والعلوم الطبية التطبيقية للعام الأكاديمي 2019م.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن المقاعد التدريبية التي تم اعتمادها وتوفيرها في المراكز التدريبية على مستوى المملكة قد تجاوز وللمرة الأولى أربعة آلاف مقعد تدريبي لجميع التخصصات الصحية، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة القبول الإجمالية تجاوزت 13 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن النتائج شهدت زيادة كبيرة في نسبة المقبولين مقارنة بالقبول للعام السابق وللتخصصات ذاتها، حيث بلغت الزيادة في مقاعد طب الأسنان 50 %، وفِي التمريض 120 %، وفِي العلوم الطبية التطبيقية 69 %، وفِي الصيدلة السريرية 15 % وفِي الطب البشري 6 %.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن عدد المقاعد التدريبية المتاحة في برامج الطب البشري فاق وللعام الثاني على التوالي أعداد خريجي كليات الطب السعودية للعام نفسه.
يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تقوم بدور حيوي في تقديم برامج دراسات عليا وطنية للقطاعات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية وبقدرة استيعابية إجمالية تفوق 13 ألف متدرب يتدربون في أكثر من 300 مركز معتمد من خلال أكثر من 100 برنامج تدريبي في التخصصات العامة والدقيقة، وأصبحت شهادة الاختصاص السعودية من حيث جودتها وتنوع تخصصاتها أيقونة في التعليم الطبي في منطقة الشرق الأوسط.
التخصصات الصحية: ارتفاع نسب القبول في برامج شهادة الاختصاص السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، اليوم نتائج القبول للدراسات العليا الصحية للتخصصّات العامة (شهادة الاختصاص السعودية) في أفرع الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة السريرية والعلوم الطبية التطبيقية للعام الأكاديمي 2019م.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن المقاعد التدريبية التي تم اعتمادها وتوفيرها في المراكز التدريبية على مستوى المملكة قد تجاوز وللمرة الأولى أربعة آلاف مقعد تدريبي لجميع التخصصات الصحية، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة القبول الإجمالية تجاوزت 13 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن النتائج شهدت زيادة كبيرة في نسبة المقبولين مقارنة بالقبول للعام السابق وللتخصصات ذاتها، حيث بلغت الزيادة في مقاعد طب الأسنان 50 %، وفِي التمريض 120 %، وفِي العلوم الطبية التطبيقية 69 %، وفِي الصيدلة السريرية 15 % وفِي الطب البشري 6 %.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن عدد المقاعد التدريبية المتاحة في برامج الطب البشري فاق وللعام الثاني على التوالي أعداد خريجي كليات الطب السعودية للعام نفسه.
يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تقوم بدور حيوي في تقديم برامج دراسات عليا وطنية للقطاعات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية وبقدرة استيعابية إجمالية تفوق 13 ألف متدرب يتدربون في أكثر من 300 مركز معتمد من خلال أكثر من 100 برنامج تدريبي في التخصصات العامة والدقيقة، وأصبحت شهادة الاختصاص السعودية من حيث جودتها وتنوع تخصصاتها أيقونة في التعليم الطبي في منطقة الشرق الأوسط.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:42 PM
القثامي: المقاعد التي تم اعتمادها قد تجاوز وللمرة الأولى 4 آلاف مقعد تدريبي
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، اليوم نتائج القبول للدراسات العليا الصحية للتخصصّات العامة (شهادة الاختصاص السعودية) في أفرع الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة السريرية والعلوم الطبية التطبيقية للعام الأكاديمي 2019م.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن المقاعد التدريبية التي تم اعتمادها وتوفيرها في المراكز التدريبية على مستوى المملكة قد تجاوز وللمرة الأولى أربعة آلاف مقعد تدريبي لجميع التخصصات الصحية، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة القبول الإجمالية تجاوزت 13 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن النتائج شهدت زيادة كبيرة في نسبة المقبولين مقارنة بالقبول للعام السابق وللتخصصات ذاتها، حيث بلغت الزيادة في مقاعد طب الأسنان 50 %، وفِي التمريض 120 %، وفِي العلوم الطبية التطبيقية 69 %، وفِي الصيدلة السريرية 15 % وفِي الطب البشري 6 %.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن عدد المقاعد التدريبية المتاحة في برامج الطب البشري فاق وللعام الثاني على التوالي أعداد خريجي كليات الطب السعودية للعام نفسه.
يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تقوم بدور حيوي في تقديم برامج دراسات عليا وطنية للقطاعات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية وبقدرة استيعابية إجمالية تفوق 13 ألف متدرب يتدربون في أكثر من 300 مركز معتمد من خلال أكثر من 100 برنامج تدريبي في التخصصات العامة والدقيقة، وأصبحت شهادة الاختصاص السعودية من حيث جودتها وتنوع تخصصاتها أيقونة في التعليم الطبي في منطقة الشرق الأوسط.
، التخصصات الصحية: ارتفاع نسب القبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الصحية: ارتفاع نسب القبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.