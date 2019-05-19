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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.
بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:36 PM
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.
، بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا" ،
المصدر : الخليج 365
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