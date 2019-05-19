الفالح : تخريب محطتي ضخ النفط لم يؤثر على إمداداتنا

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أن أعمال التخريب التي تعرضت لها محطتا ضخ النفط في عفيف والداودمي بمنطقة الرياض مؤخرًا لم تؤثر على إمدادات المملكة من النفط.

وأكد الفالح قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، اليوم في جدة، أن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم، داعيًا إلى مراقبة الإنتاج.

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وكان الفالح قال أمس: إن أوبك لن تقرر مستويات الإنتاج‏ حتى أواخر يونيو، وتحديدًا مع الاجتماع الرسمي المقرر للمجموعة.

وعقب استهداف المحطتين بطائرات مسيرة تابعة لميليشيات مؤدية لنظام الملالي صرح المهندس الفالح بأن المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا ودول منتجة أخرى من خارج أوبك، على خفض الإنتاج‏ بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا بدءًا من يناير لمدة ستة أشهر، وهي صفقة تهدف إلى وقف تراكم المخزونات.