المكتب التعاوني بالدوادمي يفعل ملتقى وطننا أمانة في نسخته الخامسة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

واصل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدوادمي، جهوده في مكافحة التطرف والإنحرافات العقدية والمنهجية والسلوكية.

وبيّن مدير المكتب الشيخ سعد بن عبدالله الحمادي، أن المكتب واصل جهوده في تفعيل ملتقى وطننا أمانة في عامه الخامس على التوالي والذي ينظم في شهر رمضان المبارك من كل عام، ويأتي هذا الملتقى تحقيقًا لرؤية المكتب في مساهمتها في تحقيق الأمن تأصيلًا لمبدأ السمع والطاعة وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها وحماية الشباب من التأثر بالأفكار المتطرفة والتنظيمات الإرهابية والجماعات الحزبية وتعزيزًا للمسؤولية الفردية في المحافظة على أمن الوطن وإثراء العقول وتصحيح المفاهيم.

وينطلق من مقاصد وغايات أصيلة تحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والمال والعقل والعرض.

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ويشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات منها المحاضرات التي يتفضل بإلقاءها أصحاب الفضيلة وتعنى بتوعية الشباب والتحذير من المناهج المخالفة لمنهج السنة والجماعة، كما يضم بين جنباته معرضًا توعويًا بالدور الريادي الذي يقدمه أبطالنا في الحد الجنوبي، والانتماء لقادة بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية وتعزيز مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر أيدهم الله.

ويشارك في المعرض إدارة مكافحة المخدرات، ومستشفى محافظة الدوادمي، كما يقيم المكتب على هامش الملتقى مسابقات ثقافية ورياضية ودورات.

ويأتي هذا الملتقى طاعة لله سبحانه وتعالى، و إسهامًا في خدمة هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله بنصره، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وتحقيقًا لتوجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.