دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رضيعة تبتلع حجرًا.. وفريق طبي يتدخل لإنقاذها

ساهم فريق طبي بمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف في إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف العام بعد أن ابتلعت قطعة حجر.

وخضعت الطفلة على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة، وتم استدعاء الأطباء الاستشاريين المتخصصين من الفريق الطبي، الذي أجرى عملية طارئة عبر المنظار تحت التخدير العام، وتم استخراج الجسم الغريب الذي كان عبارة عن قطعة حجر، تسبب في انسداد مرِّيء الطفلة، وصعوبة في التنفس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد .

واستقرت حالة الطفلة؛ نتيجة المتابعة الطبية الدقيقة لها منذ وصولها المستشفى وحتى تماثلها للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل من المستشفيات المتقدمة في مجال جراحة المناظير بمختلف أنواعها؛ حيث يحتوي على أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات ذات العلاقة.